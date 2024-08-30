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Ступин Семен Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

28.02.1839

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Ступин Алексей Федорович

Мать: Ступина Фотиния Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
26.08.1780

Дочь: (Ступина) Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Ступина Анна Кузьминична

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ступина Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Ступина Анна Кузьминична

Смерть
28.02.1839
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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