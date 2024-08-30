Ступин Семен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти28.02.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ступина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
26.08.1780
Дочь: (Ступина) Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Ступина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ступина Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Ступина Анна Кузьминична
Смерть
28.02.1839