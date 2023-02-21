Якубовский Мустафа Якубович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Якубовский Якуб Мухаремович
Мать: Якубовская Айша
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якубовская Азыма Хасеневна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008
Минчаки, Мядельский район, Минская область