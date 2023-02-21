Якубовский Мустафа Якубович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Мустафа Якубович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Якубовский Якуб Мухаремович

Мать: Якубовская Айша

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Азыма Хасеневна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Азыма Хасеневна

Смерть
2008
Минчаки, Мядельский район, Минская область
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