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Болдырев Сергей Иванович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

30.05.1957

Дата смерти

09.12.2013

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1957

Отец: Болдырев Иван Сергеевич

Мать: Мануковская Зинаида Ильинична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торопцева Зоя Семёновна

Рождение ребёнка
02.10.1984

Сын: Болдырев Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Торопцева Зоя Семёновна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопцева Зоя Семёновна

Смерть
09.12.2013
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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