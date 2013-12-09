Болдырев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения30.05.1957
Дата смерти09.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1957
Рождение ребёнка
01.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Торопцева Зоя Семёновна
Рождение ребёнка
02.10.1984
Мать ребёнка: Торопцева Зоя Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торопцева Зоя Семёновна
Смерть
09.12.2013