Пятовской Илья Иванович Между 1740 и 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПятовской Илья Иванович

Пятовской Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1740 и 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1742

Отец: Пятовский Иван Осипов

Мать: Пятовская Евфимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятовская (Булатова???) Параскевия Ивановна

| Данные получены на основе: Фонд №388, Оп. №1, Д. №9576 - Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1795 год | «у Козмы сестра Параскевия | выдана взамужество Вельскои округи дворцовой Кулоско... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1772

Сын: Пятовской Александр Ильич

Мать ребёнка: Пятовская (Булатова???) Параскевия Ивановна

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1778

Сын: Пятовской Артемий Ильич

Мать ребёнка: Пятовская (Булатова???) Параскевия Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1778

Дочь: (Пятовская) Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Пятовская (Булатова???) Параскевия Ивановна

оной младенец крещён того же апреля и числа, восприемница была той же деревни Ирина Захарова дочь Пятовских. Крещена была дьяком ... крещён того же прихода священником Баксаревым
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.