Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1873
Дата смерти14.03.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Чеботарёва ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.05.1895
Дочь: Исаева (Кантюкова) Танзиля
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кантюков Фатых
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин
Рождение ребёнка
25.12.1902
Дочь: (Кантюкова) Зухра
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Файзулина (Кандюкова) Халиса
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сизова (Кантюкова) Азизя
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин
Рождение ребёнка
19.04.1910
Дочь: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин
Рождение ребёнка
19.04.1913
Дочь: Файзулина (Кантюкова) Айша
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин
Смерть
14.03.1927