Майструк Василий
Место рожденияСССР,Украина
Дата рождения15.01.1937
Дата смерти31.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Майструк Сергей Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
моздок
Смерть
31.12.1993
Россия, г. Моздок