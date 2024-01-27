Майструк Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майструк Василий

Место рождения

СССР,Украина

Дата рождения

15.01.1937

Дата смерти

31.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1960 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР,Украина
Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Майструк Сергей Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

моздок
Смерть
31.12.1993
Россия, г. Моздок
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