Ахмедьянова Джавгара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедьянова Джавгара

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Место рождения

Альмухаметово, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Альмухаметово, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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