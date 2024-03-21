Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Семён Афиногенович
Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Василий Афиногенович
Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Александр Афиногенович
Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Алгазин Тимофей Афиногенович
Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич
Смерть
Неизвестно