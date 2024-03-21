Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Семён Афиногенович

Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Василий Афиногенович

Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Александр Афиногенович

Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Афиноген Яковлевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Алгазин Тимофей Афиногенович

Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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