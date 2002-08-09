Афонина Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2002

Отец: не указан

Мать: Афонина Алена Валериевна

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