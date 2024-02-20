Зубарев (Евстефеева) Клавдия
Место рожденияКазахстан Кустанайская область Денисовский район д.Георгиевка
Дата рождения12.11.1925
Дата смерти19.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1925
Отец: Евстефеев Роман
Мать: Евстефеева Анна
Казахстан Кустанайская область Денисовский район д.Георгиевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубарев Геннадий
Смерть
19.07.1994
Казахстан
Похороны
20.07.1994
Казахстан Кустанайская область Денисовский район д.Георгиевка