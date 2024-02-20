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Зубарев (Евстефеева) Клавдия

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Место рождения

Казахстан Кустанайская область Денисовский район д.Георгиевка

Дата рождения

12.11.1925

Дата смерти

19.07.1994

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1925

Отец: Евстефеев Роман

Мать: Евстефеева Анна

Казахстан Кустанайская область Денисовский район д.Георгиевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Геннадий

Смерть
19.07.1994
Казахстан
Похороны
20.07.1994
Казахстан Кустанайская область Денисовский район д.Георгиевка
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