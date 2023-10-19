Пестовская (Пестовская) Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестовская (Пестовская) Агриппина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Пестовский Степан Николаевич

Мать: Пестовская Полина

Рождение ребёнка
26.09.1927

Дочь: Аксенова Виргиния (Инна) Васильевна

Отец ребёнка: Теплых Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Образование
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
1972
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