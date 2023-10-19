Пестовская (Пестовская) Агриппина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1972
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Пестовский Степан Николаевич
Мать: Пестовская Полина
Рождение ребёнка
26.09.1927
Дочь: Аксенова Виргиния (Инна) Васильевна
Отец ребёнка: Теплых Василий Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Образование
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
1972