Егоров Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

24.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Егоров Николай Степанович

Мать: Егорова Фаина

Рождение ребёнка
?.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.2014
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