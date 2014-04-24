Егоров Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смерти24.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Егоров Николай Степанович
Мать: Егорова Фаина
Рождение ребёнка
?.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.04.2014