Леонтьева Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
48 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1808
Сын: Леонтьев Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Леонтьев Михайло Кондратьев
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 год в 1812 РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно