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Леонтьева Ирина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

48 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Леонтьев Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Леонтьев Михайло Кондратьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 год в 1812 РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Михайло Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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