Горланова (Горланова) ...
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Матрёна Емельяновна
Отец ребёнка: Горланов Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Горланов Иван Емельянович
Отец ребёнка: Горланов Емельян Михайлович
Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область