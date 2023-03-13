Горланова (Горланова) ... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горланова (Горланова) ...

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Матрёна Емельяновна

Отец ребёнка: Горланов Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Горланов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Горланов Емельян Михайлович

Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область
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