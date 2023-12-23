Гойлик Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корольчик Мария Францевна
Отец ребёнка: Гойлик Франц
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гойлик Франц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гойлик Адольф
Отец ребёнка: Гойлик Франц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гойлик Франц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гойлик Болеслав
Отец ребёнка: Гойлик Франц
Смерть
Неизвестно