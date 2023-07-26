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Лаврентьев Василий Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

11.02.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Осипов Корнилий Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврентьева Агриппина Романовна

Рождение ребёнка
29.04.1890

Сын: Лаврентьев Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Лаврентьева Агриппина Романовна

Рождение ребёнка
13.01.1896

Сын: Лаврентьев Максим Васильевич

Мать ребёнка: Лаврентьева Агриппина Романовна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.11.1896

Жена: Лаврентьева (Ма(лашева)) Самсоновна Самсоновна

Смерть
11.02.1899
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от чахотки

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