Лаврентьев Василий Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти11.02.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Осипов Корнилий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1890
Сын: Лаврентьев Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Лаврентьева Агриппина Романовна
Рождение ребёнка
13.01.1896
Сын: Лаврентьев Максим Васильевич
Мать ребёнка: Лаврентьева Агриппина Романовна
Бракосочетание
18.11.1896
Смерть
11.02.1899
Причина смерти: от чахотки