Воробьева Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1927
Дата смерти16.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1949
Сын: Воробьев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Василий Иванович
Смерть
16.03.2016