Воробьева Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1927

Дата смерти

16.03.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1949

Сын: Воробьев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Василий Иванович

Смерть
16.03.2016

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