Ткаченко Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1972
Отец: Черепахин Василий
Рождение ребёнка
16.04.2003
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
20.08.2004
Дочь: Ткаченко Есения Сергеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
22.09.2005
Сын: Ткаченко Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
19.08.2008
Дочь: Ткаченко Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
19.12.2009
Дочь: Ткаченко Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
11.03.2011
Дочь: Ткаченко Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко Александра Сергеевна