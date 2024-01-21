Ткаченко Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Светлана Васильевна

Ткаченко Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1972

Отец: Черепахин Василий

Мать: Черепахина Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.04.2003

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
20.08.2004

Дочь: Ткаченко Есения Сергеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
22.09.2005

Сын: Ткаченко Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
19.08.2008

Дочь: Ткаченко Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
19.12.2009

Дочь: Ткаченко Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
11.03.2011

Дочь: Ткаченко Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Александра Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close