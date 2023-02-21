Земелько Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земелько Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1951

Дата смерти

20.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1951

Отец: Земелько Василий Фомич

Мать: Наумова Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1971

Сын: Земелько Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1977

Сын: Земелько Михаил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.1981

Сын: Земелько Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.12.1994
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