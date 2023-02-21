Земелько Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1951
Дата смерти20.12.1994
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1951
Отец: Земелько Василий Фомич
Мать: Наумова Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1971
Сын: Земелько Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1977
Сын: Земелько Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.1981
Сын: Земелько Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.12.1994