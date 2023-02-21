Ценев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1988
Бракосочетание
21.12.2011
Жена: Юрьевна Рина
Рождение ребёнка
21.02.2012
Дочь: Ценева Вера Михайловна
Мать ребёнка: Юрьевна Рина
Рождение ребёнка
05.10.2013
Дочь: Ценева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Юрьевна Рина
Рождение ребёнка
08.03.2020
Дочь: Ценева София Михайловна
Мать ребёнка: Юрьевна Рина