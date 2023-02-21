Ценев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ценев Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

РЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1988

Отец: Ценев Александр Никифорович

Мать: Ценева Людмила Михайловна

Бракосочетание
21.12.2011

Жена: Юрьевна Рина

Рождение ребёнка
21.02.2012

Дочь: Ценева Вера Михайловна

Мать ребёнка: Юрьевна Рина

Рождение ребёнка
05.10.2013

Дочь: Ценева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Юрьевна Рина

Рождение ребёнка
08.03.2020

Дочь: Ценева София Михайловна

Мать ребёнка: Юрьевна Рина

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