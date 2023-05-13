Нестерович Филипп Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1872 ст.
Отец: Нестерович Иосиф Федоров
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Якутович Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Нестерович Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
04.10.1908 ст.
Сын: Нестерович Павел Филиппов
Мать ребёнка: Нестерович Агафья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно