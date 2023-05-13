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Нестерович Филипп Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.

Отец: Нестерович Иосиф Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Якутович Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Нестерович Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
04.10.1908 ст.

Сын: Нестерович Павел Филиппов

Мать ребёнка: Нестерович Агафья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерович Агафья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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