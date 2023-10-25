Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Косотонова Иван Тихонович
Косотонова Иван Тихонович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.1912
Дата смерти
24.09.1982
Пол
Мужской
Отец
Косотонов Тихон
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1912
Отец:
Косотонов Тихон
Мать:
?
Смерть
24.09.1982
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия