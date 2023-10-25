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Косотонова Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1912

Дата смерти

24.09.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1912

Отец: Косотонов Тихон

Мать: ?

Смерть
24.09.1982
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