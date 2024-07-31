Маслов Моисей
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Маслов Павел
Мать: Маслова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Лукерья
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Третьякова (Маслова) Василиса
Мать ребёнка: Маслова Лукерья
Рождение ребёнка
1749
Сын: Маслов Александр
Мать ребёнка: Маслова Лукерья
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Резанцева (Маслова) Варвара
Мать ребёнка: Маслова Лукерья
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Маслова) Анна
Мать ребёнка: Маслова Лукерья
Смерть
1770