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Маслов Моисей

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Маслов Павел

Мать: Маслова ?

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Лукерья

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Третьякова (Маслова) Василиса

Мать ребёнка: Маслова Лукерья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Маслов Александр

Мать ребёнка: Маслова Лукерья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Резанцева (Маслова) Варвара

Мать ребёнка: Маслова Лукерья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Маслова) Анна

Мать ребёнка: Маслова Лукерья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1770
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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