Алексей Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Александр Иванов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Варфоломей Алексеев
Мать ребёнка: Ульяна Емельянова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Арина Алексеева
Мать ребёнка: Ульяна Емельянова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Степанида Алексеева
Мать ребёнка: Ульяна Емельянова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Ульяна Емельянова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акулина Алексеева
Мать ребёнка: Ульяна Емельянова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Ульяна Емельянова
Смерть
1877