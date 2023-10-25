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Алексей Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Александр Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Варфоломей Алексеев

Мать ребёнка: Ульяна Емельянова

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Арина Алексеева

Мать ребёнка: Ульяна Емельянова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Степанида Алексеева

Мать ребёнка: Ульяна Емельянова

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Ульяна Емельянова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акулина Алексеева

Мать ребёнка: Ульяна Емельянова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Овечкин Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Ульяна Емельянова

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1877
Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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