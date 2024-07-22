Максимова Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова Ефросинья Васильевна

Максимова Ефросинья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

01.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Баранов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1918

Дочь: Варёнова (Максимова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович

Рождение ребёнка
22.03.1922

Дочь: Иванова (Максимова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович

Рождение ребёнка
08.01.1924

Дочь: Мазавина (Максимова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович

Смерть
01.12.1954
Тольятти, Тольятти, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.