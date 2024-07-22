Максимова Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти01.12.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Баранов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1918
Дочь: Варёнова (Максимова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович
Рождение ребёнка
22.03.1922
Дочь: Иванова (Максимова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович
Рождение ребёнка
08.01.1924
Дочь: Мазавина (Максимова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович
Смерть
01.12.1954
Тольятти, Тольятти, Самарская область