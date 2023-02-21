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Рязанов Фрол Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1897

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1897

Отец: Рязанов Степан Лукьянович

Мать: Рязанова Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
07.03.1926

Сын: Рязанов Тимофей Фролович

Мать ребёнка: Курносова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
18.09.1928

Сын: Рязанов Михаил Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1929

Дочь: Рязанова Марина Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякина Мария Матвеевна

Смерть
1980
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