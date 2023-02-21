Рязанов Фрол Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1897
Дата смерти1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1897
Рождение ребёнка
07.03.1926
Мать ребёнка: Курносова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
18.09.1928
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1929
Дочь: Рязанова Марина Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бякина Мария Матвеевна
Смерть
1980