Стадухин Василий Устинович
Место рождения
Дата рождения21.12.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1905
Рождение ребёнка
25.08.1926
Сын: Стадухин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Стадухина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Стадухина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонида Васильевна
Мать ребёнка: Стадухина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стадухина Николай Васильевич
Мать ребёнка: Стадухина Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно