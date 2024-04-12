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Стадухин Василий Устинович

Место рождения

Уецкое, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

21.12.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1905

Отец: Стадухин Иустин Спиридонович

Мать: Стадухина Вера Трофимовна

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1926

Сын: Стадухин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Стадухина Ксения Васильевна

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Стадухина Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонида Васильевна

Мать ребёнка: Стадухина Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стадухина Николай Васильевич

Мать ребёнка: Стадухина Ксения Васильевна

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стадухина Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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