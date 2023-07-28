Мельникова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.?

Дочь: Мельникова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Мельников Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
05.05.1983

Сын: Мельников Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
14.07.1989

Сын: Мельников Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Владимирович

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