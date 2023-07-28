Мельникова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.?
Дочь: Мельникова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Мельников Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1983
Сын: Мельников Денис Сергеевич
Отец ребёнка: Мельников Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
14.07.1989
Сын: Мельников Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Мельников Сергей Владимирович