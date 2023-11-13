Томилина-Трошева Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилина-Трошева Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1813

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1845
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