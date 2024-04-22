Яшкина (Романова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкина (Романова) Анна Алексеевна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1889

Отец: Романов Алексей Андреевич

Мать: Романова Варвара Семеновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении Свадьбы, возраст 16 лет указан
Место жительства
17.01.1906
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указана крестной. ДЕВИЦА 11 17 1 1906 сын Афанасий Алексеевка крестьянин Романов Кирилл Андреевич Мария Сергеевна Алексеевка крестьянин Карнюшкин Иван Федорович Алексеевка девица Романова Анна Алекс... Показать все
Бракосочетание
20.01.1906

Муж: Яшкин Василий Антонович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.02.1909

Дочь: Яшкина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Яшкин Василий Антонович

Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.06.1911

Сын: Яшкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Яшкин Василий Антонович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: Яшкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Яшкин Василий Антонович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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