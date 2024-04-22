Яшкина (Романова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1889
Есть метрика о рождении Свадьбы, возраст 16 лет указан
Место жительства
17.01.1906
Указана крестной. ДЕВИЦА 11 17 1 1906 сын Афанасий Алексеевка крестьянин Романов Кирилл Андреевич Мария Сергеевна Алексеевка крестьянин Карнюшкин Иван Федорович Алексеевка девица Романова Анна Алекс... Показать все
Бракосочетание
20.01.1906
Рождение ребёнка
05.02.1909
Дочь: Яшкина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Яшкин Василий Антонович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.06.1911
Отец ребёнка: Яшкин Василий Антонович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: Яшкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Яшкин Василий Антонович
Смерть
Неизвестно