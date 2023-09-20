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Авруцкий Мошко Аврумович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

После 1875

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1875

Отец: Авруцкий Аврум Ицек (Хаим) Мошкович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.09.1906

Сын: Авруцкий Яков Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.09.1910

Дочь: (дев.Авруцкая) Рухель Лея Мошковна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Авруцкий Меер Мошкович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.07.1921

Дочь: (дев.Авруцкая) Лея Мошковна (Моисеевна)

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1907

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