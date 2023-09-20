Авруцкий Мошко Аврумович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1875
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1875
Отец: Авруцкий Аврум Ицек (Хаим) Мошкович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1906
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1910
Дочь: (дев.Авруцкая) Рухель Лея Мошковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1921
Дочь: (дев.Авруцкая) Лея Мошковна (Моисеевна)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1907