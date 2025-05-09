Galinsky Matvey (Morduch) Shneerov Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Galinsky Matvey (Morduch) Shneerov

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно, Russia, Orenburg

умер Неизвестно

Отец
Galinsky ShneerНеизвестно г.р.
Супруги
Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna10.01.1878 г.р.
Дети
Altshuller (Galinsky) Sima Rode Matveevna27.12.1899 г.р.
Galinsky Abram MatveevichОколо 1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Galinsky Shneer

Мать: не указана

Russia, Orenburg

Бракосочетание
16.09.1898

Жена: Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna

Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Рождение ребёнка
27.12.1899

Дочь: Altshuller (Galinsky) Sima Rode Matveevna

Мать ребёнка: Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Galinsky Abram Matveevich

Мать ребёнка: Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
26.10.1905

Сын: Galinsky Meer (Mulya) Leyb Matveevich

Мать ребёнка: Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna

Russia, Orenburg

Смерть
Неизвестно

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