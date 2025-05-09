Galinsky Matvey (Morduch) Shneerov
мужской, родился Неизвестно, Russia, Orenburg
умер Неизвестно
ОтецGalinsky ShneerНеизвестно г.р.
Супруги
Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna10.01.1878 г.р.
Дети
Altshuller (Galinsky) Sima Rode Matveevna27.12.1899 г.р.
Galinsky Abram MatveevichОколо 1901 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Отец: Galinsky Shneer
Мать: не указана
Russia, Orenburg
Бракосочетание
16.09.1898
Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
Рождение ребёнка
27.12.1899
Дочь: Altshuller (Galinsky) Sima Rode Matveevna
Мать ребёнка: Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Galinsky Abram Matveevich
Мать ребёнка: Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
26.10.1905
Russia, Orenburg
Смерть
Неизвестно