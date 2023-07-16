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Григоревский Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Григоревский Иван

Мать: не указана

Место жительства
1923
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
28.08.1923

Жена: Григоревская (Гильман) Наталья Дмитриевна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Свидетели Иван Остапчук и Петр Семенюк
Рождение ребёнка
29.07.1924

Сын: Григоревский Алексей Егорович

Мать ребёнка: Григоревская (Гильман) Наталья Дмитриевна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребенка Егором Ивановичем Григоревским, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского у... Показать все
Смерть
Неизвестно

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