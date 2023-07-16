Григоревский Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Григоревский Иван
Мать: не указана
Место жительства
1923
Бракосочетание
28.08.1923
Свидетели Иван Остапчук и Петр Семенюк
Рождение ребёнка
29.07.1924
Сын: Григоревский Алексей Егорович
Мать ребёнка: Григоревская (Гильман) Наталья Дмитриевна
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребенка Егором Ивановичем Григоревским, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского у... Показать все
Смерть
Неизвестно