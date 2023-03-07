Симеон Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимеон Титов

Симеон Титов

avatar

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Тит Герасимов

Мать: скрыто настройками приватности

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.11.1776 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close