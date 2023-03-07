Калужинов (Трубачев) Алексей Парфентьевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Калужинов (трубачев) Парфен Алексеевич
Мать ребёнка: Калужинова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Калужинов (трубачев) Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Калужинова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Калужинова (трубачева) Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Калужинова Матрена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1832