Калужинов (Трубачев) Алексей Парфентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинов (Трубачев) Алексей Парфентьевич

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Место рождения

Романово, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Калужинов (трубачев) Парфен Алексеевич

Мать ребёнка: Калужинова Матрена Тимофеевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Калужинов (трубачев) Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Калужинова Матрена Тимофеевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Калужинова (трубачева) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Калужинова Матрена Тимофеевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Матрена Тимофеевна

Смерть
1832
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