Черанев Виктор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеранев Виктор Ильич

Черанев Виктор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1960

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1960

Отец: Черанев Илья Михайлович

Мать: Черанева Матрена Ильинична

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close