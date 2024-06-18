Астафьев Флегонт Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Астафьев Григорий Флегонтович
Мать ребёнка: Астафьева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
18.06.1883
Сын: Астафьев Петр Флегонтович
Мать ребёнка: Астафьева Прасковья Степановна
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1887
Сын: Астафьев Иван Флегонтович
Мать ребёнка: Астафьева Прасковья Степановна
Смерть
Неизвестно