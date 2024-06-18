Астафьев Флегонт Степанович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьев Флегонт Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Астафьев Степан Герасимович

Мать: Астафьева Домна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Астафьев Григорий Флегонтович

Мать ребёнка: Астафьева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
18.06.1883

Сын: Астафьев Петр Флегонтович

Мать ребёнка: Астафьева Прасковья Степановна

Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1887

Сын: Астафьев Иван Флегонтович

Мать ребёнка: Астафьева Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно

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