Кропачева Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Кропачев Василей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Палагея Васильевна
Отец ребёнка: Кропачев Василей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Кропачев Василей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Кропачев Василей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксенья Васильевна
Отец ребёнка: Кропачев Василей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно