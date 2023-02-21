Кропачева Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева Парасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Кропачев Василей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Палагея Васильевна

Отец ребёнка: Кропачев Василей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Кропачев Василей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Кропачев Василей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксенья Васильевна

Отец ребёнка: Кропачев Василей Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Василей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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