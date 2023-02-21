Авдеенко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Авдеенко Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеенко Вечеслав Григорьевич
Мать ребёнка: Авдеенко Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеенко Генадий Григорьевич
Мать ребёнка: Авдеенко Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеенко Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Авдеенко Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно