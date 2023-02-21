Авдеенко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеенко Григорий

Авдеенко Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Авдеенко Наталья Андреевна

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеенко Вечеслав Григорьевич

Мать ребёнка: Авдеенко Наталья Андреевна

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеенко Генадий Григорьевич

Мать ребёнка: Авдеенко Наталья Андреевна

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеенко Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеенко Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Авдеенко Наталья Андреевна

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close