Иона Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иона Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Соколова) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Алексей Ионович

Мать ребёнка: (Соколова) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Ионовна

Мать ребёнка: (Соколова) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агриппина Ионовна

Мать ребёнка: (Соколова) Александра Антоновна

Смерть
Неизвестно

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