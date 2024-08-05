Иона Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Алексей Ионович
Мать ребёнка: (Соколова) Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Ионовна
Мать ребёнка: (Соколова) Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агриппина Ионовна
Мать ребёнка: (Соколова) Александра Антоновна
Смерть
Неизвестно