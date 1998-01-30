Норовяткина Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоровяткина Галина Ивановна

Норовяткина Галина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1998

Отец: Норовяткин Иван Иванович

Мать: Норовяткина Галина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close