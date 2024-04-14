Каялова (Фещенко) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каялова (Фещенко) Александра Егоровна

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Место рождения

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Фещенко Егор Ефимович

Мать: Фещенко Ульяна Акимовна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каялов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Каялов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каялов Николай Александрович

Отец ребёнка: Каялов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каялов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Каялов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каялова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Каялов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коба Валентина Александровна

Отец ребёнка: Каялов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каялов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Каялов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каялов Александр

Смерть
Неизвестно
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