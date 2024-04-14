Каялова (Фещенко) Александра Егоровна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Фещенко Егор Ефимович
Мать: Фещенко Ульяна Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каялов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Каялов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каялов Николай Александрович
Отец ребёнка: Каялов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каялов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Каялов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каялова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Каялов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коба Валентина Александровна
Отец ребёнка: Каялов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каялов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Каялов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каялов Александр
Смерть
Неизвестно