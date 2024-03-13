Щеглов Вадим Артурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1955
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955
Отец: Артур
Мать: Щеглова Раиса Петровна
Образование
Неизвестно
институт инженеров железнодорожного транспорта
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Открыл один из первых в городе Омске частный ресторан "Сеул" (позднее прогорел)
Смерть
2004