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Щеглов Вадим Артурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1955

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: Артур

Мать: Щеглова Раиса Петровна

Образование
Неизвестно
институт инженеров железнодорожного транспорта
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Открыл один из первых в городе Омске частный ресторан "Сеул" (позднее прогорел)
Смерть
2004

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