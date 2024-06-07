Кресальная Татьяна Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кресальный Феодосий Поликарпович
Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Кресальная) Анастасия Поликарповна
Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич
Рождение ребёнка
1976
Сын: Кресальный Сафроний Поликарпович
Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич
Смерть
Неизвестно