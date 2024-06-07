Кресальная Татьяна Иоановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальная Татьяна Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресальный Поликарп Феодосьевич

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кресальный Феодосий Поликарпович

Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Кресальная) Анастасия Поликарповна

Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1976

Сын: Кресальный Сафроний Поликарпович

Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич

Смерть
Неизвестно

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