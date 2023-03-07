Тальков Игорь Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.11.1956
Дата смерти06.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нахабино, Красногорск, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния