Тальков Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТальков Игорь Владимирович

Тальков Игорь Владимирович

avatar

Место рождения

Грецовка, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.11.1956

Дата смерти

06.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Грецовка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Нахабино, Красногорск, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
06.10.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close