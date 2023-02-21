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Васьков Аркадий Павлович

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Место рождения

Башкортостан, Шаранский район, д. Ивановка

Дата рождения

09.11.1923

Дата смерти

25.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1923

Отец: Васьков Павел Ильич

Мать: Васькова Анна Ивановна

Башкортостан, Шаранский район, д. Ивановка
Бракосочетание
24.09.1930

Жена: Васькова Надежда Ивановна

Новопетровское, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1952

Сын: Васьков Владимир Аркадьевич

Мать ребёнка: Васькова Надежда Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1958

Дочь: Овчинникова Татьяна Аркадьевна

Мать ребёнка: Васькова Надежда Ивановна

Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Рождение ребёнка
03.01.1967

Сын: Васьков Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Васькова Надежда Ивановна

Новопетровское, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.08.1987
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