Васьков Аркадий Павлович
Место рожденияБашкортостан, Шаранский район, д. Ивановка
Дата рождения09.11.1923
Дата смерти25.08.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1923
Отец: Васьков Павел Ильич
Мать: Васькова Анна Ивановна
Башкортостан, Шаранский район, д. Ивановка
Бракосочетание
24.09.1930
Рождение ребёнка
15.02.1952
Сын: Васьков Владимир Аркадьевич
Мать ребёнка: Васькова Надежда Ивановна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1958
Дочь: Овчинникова Татьяна Аркадьевна
Мать ребёнка: Васькова Надежда Ивановна
Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Рождение ребёнка
03.01.1967
Сын: Васьков Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Васькова Надежда Ивановна
Смерть
25.08.1987