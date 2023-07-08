Лесская (Авцон) Риша (Раиса) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесская (Авцон) Риша (Раиса) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

08.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Авцон Герш (Григорий) Меерович

Мать: Сорочкина Эстер Мееровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесский Соломон (Семён) Григорьевич

Рождение ребёнка
26.06.1922

Дочь: Берлин (Лесская) Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Лесский Соломон (Семён) Григорьевич

Рождение ребёнка
06.04.1926

Сын: Лесский Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Лесский Соломон (Семён) Григорьевич

Смерть
08.04.1969

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