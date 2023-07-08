Лесская (Авцон) Риша (Раиса) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти08.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1922
Дочь: Берлин (Лесская) Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Лесский Соломон (Семён) Григорьевич
Рождение ребёнка
06.04.1926
Сын: Лесский Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Лесский Соломон (Семён) Григорьевич
Смерть
08.04.1969