Руссиян (Руссiан) Никифор Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Руссиян (руссiан) Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1820
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.04.1824
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1827
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна
Рождение ребёнка
27.06.1830
Сын: Руссиян (руссiан) Семен Никифорович
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.04.1834
Сын: Руссиян (руссiан) Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна
Смерть
Неизвестно