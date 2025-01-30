Руссиян (Руссiан) Никифор Моисеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Руссиян (Руссiан) Никифор Моисеевич

Автор
НЛ
Ластовская Н.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Руссиян (Руссiан) МоисейНеизвестно г.р.
Дети
(Руссиян (Руссiан)) Анна Никифоровна03.02.1820 г.р.
(Руссиян (Руссiан)) Евдокия Никифоровна01.04.1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Руссиян (Руссiан) Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1820

Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Рождение ребёнка
01.04.1824

Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Рождение ребёнка
01.03.1827

Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Рождение ребёнка
27.06.1830

Сын: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович

Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Рождение ребёнка
24.04.1834

Сын: Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Смерть
Неизвестно

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