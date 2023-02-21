Руссиян (Руссiан) Никифор Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руссиян (Руссiан) Никифор Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Руссиян (руссiан) Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1820

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1824

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1827

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1830

Сын: Руссиян (руссiан) Семен Никифорович

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1834

Сын: Руссиян (руссiан) Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Смерть
Неизвестно
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