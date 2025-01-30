Руссиян (Руссiан) Никифор Моисеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецРуссиян (Руссiан) МоисейНеизвестно г.р.
Дети
(Руссиян (Руссiан)) Анна Никифоровна03.02.1820 г.р.
(Руссиян (Руссiан)) Евдокия Никифоровна01.04.1824 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Руссиян (Руссiан) Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1820
Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.04.1824
Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1827
Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна
Рождение ребёнка
27.06.1830
Сын: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович
Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.04.1834
Сын: Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна
Смерть
Неизвестно