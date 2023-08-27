Коротаева Мария Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Останин Петр Тарасов
Отец ребёнка: Останин Тарас Киприанов
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
1880
Рождение ребёнка
1883
Смерть
Неизвестно