Коротаева Мария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаева Мария Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

1872 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Тарас Киприанов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Останин Петр Тарасов

Отец ребёнка: Останин Тарас Киприанов

Кулябинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Тарас Киприанов

Рождение ребёнка
1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Тарас Киприанов

Рождение ребёнка
1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Тарас Киприанов

Кулябинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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