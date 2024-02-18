Рахиенгул
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наимова Парчамо
Отец ребёнка: Наимов -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Махмадкарим
Отец ребёнка: Чалолов Халифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Захро
Отец ребёнка: Чалолов Халифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Бибичамо
Отец ребёнка: Чалолов Халифа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наимов -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Камол
Отец ребёнка: Чалолов Халифа
Смерть
Неизвестно